ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୭୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ; କେବଳ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ଗଣିଲେଣି ୪୫ କୋଟି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସାବଧାନ ହେବାର ସମୟ। ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୭୬.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ମୋଟ ୭,୭୦,୯୯୨ ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପୋଲିସ୍ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ସମୁଦାୟ ୭୬,୯୪,୨୧,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବାବଦରେ ପାଇଛନ୍ତି।
ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ
ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ୮୮,୨୪୬ ଜଣ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗର ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ୪୪.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ କେବଳ 'ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ' ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୧,୬୩୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ପରିମାଣର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବା ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।