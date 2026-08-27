Add Zee Business As A Preferred Source
App

DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ

୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ମୀନା ନିକଟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 27, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:48 PM IST
DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ
Image Credit: ଜଗମୋହନ ମୀନା ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର" ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ
2
3
4
5