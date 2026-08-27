ଭୁବନେଶ୍ବର: DCP ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ମୀନା ନିକଟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ଜଗମୋହନ ମୀନା ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ । ସେ ନିଜର ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷର ପୋଲିସ ଚାକିରୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂବେଦନଶୀଳ ପଦବୀରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ IIT କାନପୁରରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (Aerospace Engineering) ରେ ବି.ଟେକ୍ (BTech) ଏବଂ ଏମ.ଟେକ୍ (MTech) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୮୪୯ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS) ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସପି ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଡିସିପି ଭାବେ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।
ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାର ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ Police Medal for Gallantry ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ Police Antrik Suraksha Seva Padak ମିଳିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷର ସେବା ଦେବା ପରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସେ ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ମୀନା। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଚାପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।