Zee OdishaOdisha StateMatrimony Site Scam: ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ବନ୍ଧା ହେଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର

Matrimony Site Scam: ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ବନ୍ଧା ହେଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର

Matrimony Site Scam: ଗୁରୁବାର ପାହାଳ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୨୨.୭୦ ଲକ୍ଷ ଚଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟାକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁବାର ପାହାଳ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୨୨.୭୦ ଲକ୍ଷ ଚଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟାକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ରଞ୍ଜିବ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତୁଷାର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ରାୟଗଡ଼ାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଥାକଥିତ ଭାଇ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ମହିଳାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ବାହାନାରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କଥିତ COVID-19 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନୀତି, ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡିଲରସିପ୍ ନିଲାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଜୁନ୍ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମୋଟ ୨୨.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଶଫର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଗଡବଡ଼ ହେବାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୀଡିତ ପାହଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
 
ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା। SBI ରାୟଗଡା ଶାଖା ଏବଂ ମନମୁଣ୍ଡାର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର (CHC) ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁଷାର ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ନାମକ କେହି ସେଠାରେ କାମ କରୁ ନଥିଲେ। କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ (CDR) ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି - ରଞ୍ଜିବ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଠକେଇ ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଠକେଇ ପାଇଁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

