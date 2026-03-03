ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ୧୧୧ କିମି ବିଶିଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

Bhubaneswar Ring Road: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NHAI) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NHAI) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ୧୧୧ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ (ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସ) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
୩୦ ମାସରେ ସରିବ କାମ
ଏହି ୬-ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାସ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରମେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟାଙ୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ଭାରି ଯାନବାହାନ ବାହାରେ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସହର ଭିତରେ ଭିଡ଼ କମିବ।
ତିନୋଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ:
ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି:
ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୦୦ କିମି ବେଗରେ ଦଉଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି
ଏହି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍କୁ ଏମିତି ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍, ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ (Wayside Amenities) ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି
କେବଳ ଯାତାୟାତ ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ "ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର" ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କମ୍ ସମୟରେ ମାଲ୍ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ।