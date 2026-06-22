Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସମୁଦ୍ରରୁ ସିଧା ଥାଳିକୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ସି-ଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 22, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:53 PM IST
ସମୁଦ୍ରରୁ ସିଧା ଥାଳିକୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ସି-ଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Organ Doner: ମା'ଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଷୀ କାହାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ, ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ୧୦ ଜୀବନ
Organ Doner50 min ago
2
pankaj tripathi2 hrs ago
3
America Iran Talks3 hrs ago
4
Petrol Diesel price3 hrs ago
5
Top 10 news2:56 AM IST