ସମୁଦ୍ରରୁ ସିଧା ଥାଳିକୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ସି-ଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସହରର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ Aki's Harbour ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭୋଜନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷକରି ଏହା ଏକ ମହିଳା-ପରିଚାଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ସଫଳ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଅଂଶ କରିବାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
‘ପୋଖରୀରୁ ଥାଳି’ ଧାରଣାରେ ଗଢ଼ା ଉଦ୍ୟମ:
M/s Astha Internationalର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା Aki’s Harbourର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମିତାସ୍ମିତା ଦାଶ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ମିତାସ୍ମିତା ଦାଶ କହିଥିଲେ, “ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଅଭାବ ଥିଲା। Aki’s Harbour ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ।”
୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତାଜା ମାଛର ସ୍ୱାଦ
Aki’s Harbourର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଅନ୍ୟ ବହୁ-ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳି ଏଠାରେ ସି-ଫୁଡ୍ କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେନୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜା ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆ-ଲା-କାର୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ମେନୁରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପକୂଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆଧୁନିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୈଳୀର ସି-ଫୁଡ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଦ ଓ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡାଇନିଂ ଅନୁଭୂତି
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଓ ବାତାନୁକୂଳିତ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରିବାରିକ ଭୋଜନ, ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମାଛଚାଷୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟର ଘରୋଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡପିଛା ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ କମାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ସି-ଫୁଡ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ Aki’s Harbour ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଶେଷରେ ଅତିଥିମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାଦ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ନୂଆ ସଂଯୋଜନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପାଲଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।