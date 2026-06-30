/Bhubaneswar Crime: ପ୍ରେମ ବିବାଦରୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀ! ଖଣ୍ଡଗିରି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବୀଭତ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ (୫୪) ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତପସ୍ୱୀ ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ମତଭେଦ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯିବ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମୃତକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ବିଏସ୍ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ସହପାଠୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ, ବାପା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଟକ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।