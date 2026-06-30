Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Bhubaneswar Crime: ପ୍ରେମ ବିବାଦରୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀ! ଖଣ୍ଡଗିରି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

Bhubaneswar Crime: ପ୍ରେମ ବିବାଦରୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀ! ଖଣ୍ଡଗିରି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ (୫୪) ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତପସ୍ୱୀ ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 30, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:45 PM IST
Bhubaneswar Crime: ପ୍ରେମ ବିବାଦରୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀ! ଖଣ୍ଡଗିରି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Supreme Court: ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା
Supreme Court34 min ago
2
India Weather news1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Raja Festival 20262 hrs ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago