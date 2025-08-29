Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀ, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

Odisha Vigilance: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (BDA)ର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ଟାଉନ ପ୍ଲାନର କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
Odisha Vigilance: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (BDA)ର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ଟାଉନ ପ୍ଲାନର କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ବିଡିଏର ଜଣେ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସତର୍କତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ପଠିତ ୧୩(୧)(D) ଏବଂ ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ବଦଳରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା।
କୋର୍ଟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି ପରେ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି।