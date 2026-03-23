Odisha News: ନିଲାମ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ୩୪ ଖଣି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:26 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୪ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରାଯିବ। ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଚୂନପଥର, ତମ୍ବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣି ଓ ସୁନା ଖଣି ଆଦିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ। ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ମାଲାକାନଗିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୨୫ଟି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୯ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରିବେ। ଖଣି ଓ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଓ ନିୟାମକ) ନିୟମ ୨୦୧୫ ଅନୁସାରେ ୫୦ ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ ଅବଧି ସହ ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥୁବା ଖଣି ଓ ୯ଟି ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ ଖଣି ରହିଛି।

ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା, ହୀରା ଓ ମାଣିକ ଖଣି ଠାବ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଦନସାହି-କାଞ୍ଜିଆ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳଡିହ ସୁନା ଖଣିର ନିଲାମ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ର ଅଡସ-ରାମପଲ୍ଲୀରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ଖଣିର ମଧ୍ଯ ନିଲାମ କରା‌ଯିବ । ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଖଣି, ଦେବଗଡ଼ରେ ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରା‌ଯିବ। 

ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ନିଲାମ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ନିଲାମ ପାଇଁ ୩୦ଟି ଖଣିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେଥୁରୁ ୮ଟି ଖଣି ନିଲାମ ହୋଇଛି । ୧୨ଟି ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ୧୦ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Prabhudatta Moharana

Odisha news
Raghav Chadha
ଆପ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ି BJPରେ ମିଶିବେ ରାଘବ ଚଢା!, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆପ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ...
bhubaneswar news
Bhubaneswar News: ରାଜଧାନୀରେ କମିବ ଭିଡ଼: ନିର୍ମାଣ ହେବ ୩୭ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା
Puri Fire Tragedy
Puri Fire Tragedy: ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ବସ
LPG shortage
ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଘନେଇଲା ଏଲପିଜି ସଂକଟ, ୧୪ କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର ଏତିକି କିଲୋ ଗ୍ୟାସ