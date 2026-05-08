Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 08, 2026, 10:47 AM IST

Odisha News: ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

Bhubaneswar News ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଏତଲା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏତଲା ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏତଲା ଅସଦାଚରଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ଯେପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍‌ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଙ୍ଗାରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଚେଷ୍ଟା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ। ଧକ୍କା ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ହୋହଲ୍ଲା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଇଁ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ରାଉତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ମହିଳା କମିସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।

Prabhudatta Moharana

