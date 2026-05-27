ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅରିସଲ ନିକଟରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡ୍ରଗ୍ଧ କାରବାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏଥର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ପପୁନ ମାଝୀ ଆହତ ହୋଇଛି। ସ୍ପେସାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଆଜି ରାତିରେ ଚଢାଉ କରିବା ସମୟର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 27, 2026, 10:40 AM IST

Bhubaneswar News: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଆହତ

Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅରିସଲ ନିକଟରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡ୍ରଗ୍ଧ କାରବାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏଥର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ପପୁନ ମାଝୀ ଆହତ ହୋଇଛି। ସ୍ପେସାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଆଜି ରାତିରେ ଚଢାଉ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା  ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ  ଆହତ ହୋଇଛି। ହେ ଆଜି ରାତିରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପପୁନ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଅଚାନକ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ତା’ ଗୋଡ଼କୁ ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାରୁ ସେ ସେହିଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପପୁନର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଆହତ ପପୁନକୁ ପୁଲିସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। 

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ରାତି ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇଟା ବେଳେ ଅରିସଲ ଛକ ପାଖରେ ଡ୍ରଗ୍ମ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପୋଲିସ ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଡ଼ାଇବାରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପପୁନକୁ ଧରିଥିଲା। ତା' ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ସହ ୭.୬ ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 

ପାଖାପାଖି ୨୦ଟି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ପପୁନ। ନିଶା କାରବାର ଓ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ ଭଳି ତା ନାମରେ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାର ଏହି ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀ ପପୁନ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶା କାରବାର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଉଥିଲା । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୁଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହେଁ ସେ ଫେରାର ଥିଲା।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପରାଧିଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ରାତି ୧୨ ଟାରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ହେଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ନୂଆଗାଁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ(୨୭) ଓ ଗୁଜରାଟ ସୁରତ ଜିଲ୍ଲା ମୋଦି ମହଲା ଏକେ ରୋଡର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା(୩୫) । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡ. ସରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସୁଧୀରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଫେରାର ଥିଲେ । 

ସେହିପରି ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଅମ୍ବିକା ନଗର ଛକରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳା ବେହେରା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିପକାଇଥିଲେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଏମ୍‌କେସିଜିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡା. ସରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା ଜାମିନ୍‌ରେ ଜେଲ୍‌ରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ । ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । 

Prabhudatta Moharana

ED Raid:କେରଳମ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍
Top 10 News Today: ଆଜି ଢିଙ୍କିଆ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେ
Zee Sports Channels: ଖୁସି ଖବର! ଖୁବ୍ ଆସୁଛି ZEE ର ନୂଆ 'ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ' ଚ୍ୟାନେଲ...
IPL 2026: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍...