Census Starts From today: ଆଜିଠୁ ଜନଗଣନା, ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଅଧିକାରୀ

Census Starts From today: ଆଜିଠୁ ଜନଗଣନା, ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଅଧିକାରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା। ସାରା ଦେଶରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ୧୫ ଦିନ ସ୍ବଗଣନା ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରି ଯାଏ ଜନ ୧୬ ତାରିଖଠାରୁ ମେ ୧୫ ତାରିଖ ଜନଗଣନାକାରୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:25 AM IST

Census Starts From today: ଆଜିଠୁ ଜନଗଣନା, ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଅଧିକାରୀ

Census Starts From today: ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା। ସାରା ଦେଶରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ୧୫ ଦିନ ସ୍ବଗଣନା ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରି ଯାଏ ଜନ ୧୬ ତାରିଖଠାରୁ ମେ ୧୫ ତାରିଖ ଜନଗଣନାକାରୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଗଣନା ବା ସେଲଫ ଏନୁମରେସନ ହେବ। se.census.gov.in ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ବା ଏହାର ମୋବାଇଲ ଆପରେ ନିଜେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ନାଗରିକ ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ୧୬ ତାରିଖରୁ ମେ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଭବନ ନଂ, ଘର ନଂ, ଘର ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ଘର ଅବସ୍ଥା, ପରିବାର କ୍ରମାଙ୍କ, ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଓ ଲିଙ୍ଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ଘର ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି, ଘର କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା, ପରିବାରରେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଆଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଶୌଚାଳୟ, ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରକାର, ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଗାଧୁଆ ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ, ରେଡିଓ, ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା, ଲାପଟପ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ, କାର, ଜିପ, ଭ୍ୟାନ, ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। 

ସେଲଫ ଏନୁମରେସନ ବା ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱଗଣନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ କରି ନିଜ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବନି। କେବଳ ଜନଗଣନା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ରେଫରେନ୍‌ସ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ବିକଶିତ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଜନଗଣନା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

Prabhudatta Moharana

