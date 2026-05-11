Odisha News: ଆଜି ପୋଲିସ କମିସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ

Trending Photos
Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମବଲିଂଚିଂ ଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କଣାସ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣାରେ ୩ଟି ଭିଡ଼ହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ହାତକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇସାରିଲେଣି। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା ଘଟି ଘଟିଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବଦଳରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇ ବଂଗ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ମାତିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତାକୁ ରୋକିବାରେ ନିଜ ବିଫଳତାର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୋଲିସ ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ନେଇ ଆଜି ସୋମବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ କମିସନରେଟ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ ଉଦାହରଣ । ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଫଳରେ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏକାଧୂକ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ଲୋକେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଆଜିକାଲି ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଶାସନତନ୍ତ୍ର କିପରି ଭୁଶୁଡ଼ିଛି, ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ ହେଉ' ପରାମର୍ଶ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଧସେଇ ହେଉ ପଶିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
Also Read: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତୈଳଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ
Also Read: WB Election: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶଶିଥରୁରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେପିକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏପରି