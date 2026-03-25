Odisha News: ଜୋରଧରିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଜୋରଧରିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି। ବିଧାନସଭାରେ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:55 PM IST

Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି। ବିଧାନସଭାରେ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ଯାଏଁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଳିତ ଭାବେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଣିଶୁଣି ବିରୋଧୀ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଥବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଆଜି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ଵାଦଶ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । କଳା ଟି - ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ 'ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ..ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ' ଲେଖାଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ଥିବା ଟି - ସାର୍ଟ ସହ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଗୃହରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଫଳରେ ଗୃହକୁ ସାଢ଼େ ୧୧ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।

ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧି ଶାନ୍ତ ପଡିନଥିଲେ। ଗୃହ ବାହାରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବୁଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା କହିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏସସିସିବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ୧୩ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।  ଓଡିଶା ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଟି - ସାର୍ଟର କ୍ୟାପସନ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ । ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
ଜୋରଧରିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
YouTuber Armaan Malik
YouTuber Armaan Malik: ପୁଣି ବାପା ହେଲେ ୟୁଟୁବର ଅରମାନ୍ ମଲିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର କିଏ ହେଲେ ମାଆ?
Odisha news
Odisha News: ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟିମ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣତିମଣତି
Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ସୁନା ବଢିଗଲା ଏତେ ହଜାର୍
Delhi accident news
Delhi Accident News: ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ଡବଲଡେକର ବସ, ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ