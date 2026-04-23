Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ବଦଳିବ ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ୫୮ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ

Odisha News: ବଦଳିବ ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ୫୮ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୮ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ବଦଳିବ। ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିସ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:54 PM IST

Odisha News: ବଦଳିବ ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ୫୮ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୮ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ବଦଳିବ। ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିସ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ଅତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟିକା/ ବିଧାୟକବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ୍  ଏବଂ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଂରାଜୀ ନାମ ଯଦି ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରାମର୍ଶ ମିଳିଛି।

ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡ. ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଦ୍ବାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସୁପାରିସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବସାଧରଣ ନିମନ୍ତେ ଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜନପ‌୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ତଥା ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ ତାରିଖଠାରୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ। ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଲୋକସେବା ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ଵର -୭୫୧୦୦୧ ଠିକଣାରେ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଇ-ମେଲ୍ : isb-dr-rev.od@od.gov. in ଅଥବା revsec.od@od.gov ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

Odisha News: ବଦଳିବ ଅନୁଗୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ୫୮ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ
