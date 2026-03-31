Bhubaneswar News: 'ବିଜୁ ଝଡ଼' ପାଇଁ ଗୃହ ଅଚଳାବ

Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଗୃହରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ ନାରା ଦେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି। ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଇଛି।
କଟକ ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତାତି ପରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ତାତିରେ କମ୍ପିଲା ଗୃହ । ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧି ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ‘ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ’ । ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରହେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କାରଣରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଡ. ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏର ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରି ନିଜର ବୟାନ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ୧୯୬୨ ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ‘ସିଆଇଏ’ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଚୌଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ଚାରବାଟିଆ ଏୟାରବେସକୁ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ବିମାନ ‘ୟୁ-୨' ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ୧୯୬୩ରୁ ୧୯୭୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ପୁନଃ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା।