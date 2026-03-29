Odisha News: ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ୧୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:56 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା' ଜରିଆରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ସହିତ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ୨୦ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ୧୭ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର ହାର ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖି, ଲକ୍ଷନପୁର ବ୍ଲକରେ ୬୪% ରୁ ୭୬% ଏବଂ ହେମଗିର ବ୍ଲକରେ ୬୬% ରୁ ୮୨%କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡେରଖେତ୍ ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍, ଭୋଗ୍ରାକଚ୍ଛର ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ପିଏସ୍‍, ରେଙ୍ଗଲପାଣି ସରକାରୀ ପିଏମ୍‍, ଛତାବର ସରକାରୀ ୟୁଜିଏଚଏସ୍‍, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବିଲେମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍, ଜାମଖାନି ସରକାରୀ ପିଏସ୍‍ ଏବଂ ଜାମଖାନି ଠାରେ ଥିବା ଝାରପାଲମ୍ ସରକାରୀ ୟୁଜିଏଚଏସ୍‍ ରହିଛି । ସେହିଭଳି କୁଡାଲୋଇ ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍, ବଞ୍ଜାରୀ ସରକାରୀ ଏସଏସଡି ହାଇସ୍କୁଲ, ବଞ୍ଜାରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲା ସରକାରୀ ପିଏସ୍‍, କାର୍ଲାଖାମନ ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍,, ମୋହନପୁର ସରକାରୀ ପିଏସ୍‍, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର କୁରାଲୋଇର ବାର୍ତାପ ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍ ଏବଂ କୁଡାଲୋଇ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ ।

ସରକାରୀ ୟୁପିଏସ୍ କୁଡାରେଇର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ବର୍ଷ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଠପଢା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗଦେବା ପରଠାରୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍‍ଠାକ୍‍ ଚାଲୁଛି। ଏହି ସମର୍ଥନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ।

ଝାରପାଲମ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, "ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍‍ଠାକ୍‍ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଠପଢାର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପିତାମାତା ଏହି ସମର୍ଥନରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକୃତ କରିଛି ।

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୪ (ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା) ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍.ଏମ୍.ସି.) ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଯୋଜନା, ରେକର୍ଡ-କିପିଙ୍ଗ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ରାକିଂରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା ଏବଂ ଏସ୍.ଏମ୍.ସି. ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଓ.ଏ.ଭି.) ଏବଂ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Prabhudatta Moharana

