New Vice Chancellor: ୧୪ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନୂଆ କୁଳପତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲେ କୁଳପତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କୁଳପତି ପଦବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୪ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂତନ କୁଳପତି ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଆକ୍ଟ ୧୮୯୮ ସେକ୍ସନ-୬ର ସବ୍ସେକ୍ସ ନ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆକ୍ଟ ୨୦୧୭ର ସେକ୍ସନ୍-୮ ଅନୁଯାୟୀ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା କୁଳାଧିପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବେ ପ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସା ରମାଦେବୀ ମହି ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ମହିଳା ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଜ୍ଯୋସ୍ନା କେବି ରାଉତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସାରେ ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁଙ୍କୁ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ପୱନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ, ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କୁଳାଧିପତି ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବି ପୂରଣ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ। ନବନିଯୁକ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ଯତକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ । ନବନିଯୁକ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ଏହି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନୂଆ କୁଳପତି ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।