Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nijukti Mela: ୯ଟି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ୧୩୨୬

Nijukti Mela: ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲେ,ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ,ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସରକାରୀ ସେବାରେ ସଫଳତା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:42 PM IST
Nijukti Mela: ୯ଟି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ୧୩୨୬
Image Credit: ୯ଟି ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ୧୩୨୬

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DGP: ବଡ଼ ଖବର! ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା
2
3
4
5