Odisha News: ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଗୃହରକ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି।ଏସବୁ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସସିବି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ନବୀନ କହିଛନ୍ତି କି ଏସସିବି ଘଟଣାକୁ ୯ ଦିନ ବିତିଲାଣି। ତଥାପି କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିନାହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଥିଳତା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଏସସିବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛିପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଛି ଆରୋପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୋରପର ଲଢେଇ । ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ପ୍ରତି ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଗତ ୧୭ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନି ।