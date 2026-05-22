Odisha News: ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତକାଟକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ବନ୍ଦ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତକାଟକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ବନ୍ଦ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ତତଲା ପବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇ

Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 22, 2026, 12:55 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ତତଲା ପବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକମାନେ ସେକ୍ସନ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ରାତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନଃ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ସେକ୍ସନ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।

ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାତି ଅଧରେ ପୁଣି ସେକ୍ସନ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ହେଲେ ଅଫିସ୍ ଏସି ଲାଗିଥିଲା ସତ ହେଲେ କେହି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ। ଏମିତିକି ଜେଇ ଫୋନ୍ ସ୍ଵିଚ ଅଫ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଲୋକ ମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ବସି ରହିଥିଲେ।

ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ୨ ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଂଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତମାସ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ଦେଖି ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଭୟଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ।

Prabhudatta Moharana

