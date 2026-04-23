Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର, ଯୁବକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ

Trending Photos
Bhubaneswar News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାଡି ଧରି ବାଡେଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ହୁଲାସିନୀ ଦେଇ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ଅକ୍ଷୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅକ୍ଷୟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡାଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡ଼ିଓ ରୁମାନା ଜାଫିର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଁଚି ଥିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ପିଇଓ ମଦନସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ମହିଳା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ହୁଲାସିନୀ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପୂକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ହୁଲାସିନୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଜନଗଣନା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ । ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅନନ୍ତପୁରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହେଲେ ଜନଗଣନା ଚାର୍ଜ କିରାଣୀ ରଘୁନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ, ସର୍କଲ-୨ର ସୁପରଭାଇଜର ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା, କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ଓ ସତୀନ ବିରେନ ବେହେରା । କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ସାହିକୁ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ ।