Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଗଣତିମଣତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ

Odisha News: ଗଣତିମଣତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତିମଣତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଗୋଟିଏ ଗଣତିମଣତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏବେ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।  ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗଣତିମଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:07 PM IST

Odisha News: ଗଣତିମଣତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ

Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତିମଣତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଗୋଟିଏ ଗଣତିମଣତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏବେ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗଣତିମଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୮ ରୁ ୧୦ ତାରିଖରେ ତିନିଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣତି ମଣତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିବା ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ତାହା ସେମାନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶଙ୍କାରଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ଵର ଜାଗମରା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କାରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ।

 

Prabhudatta Moharana

