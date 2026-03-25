Zee Odisha

Odisha News: ବଦଳିଲା ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ବଦଳିଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ, ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଓ ଦାଶରଥିଙ୍କର ଆସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କଟକ ବାରବାଟୀର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କୁ 'ଇ' ବ୍ଲକର ୧୩ ନମ୍ବର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗହଣରେ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଲମ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:05 AM IST

Odisha News: ବଦଳିଲା ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ବଦଳିଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ, ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଓ ଦାଶରଥିଙ୍କର ଆସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କଟକ ବାରବାଟୀର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କୁ 'ଇ' ବ୍ଲକର ୧୩ ନମ୍ବର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗହଣରେ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଲମ୍ବିତ ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବେ। 

ଦାଶରଥିଙ୍କୁ ଇ ବ୍ଲକର ୧୪ ନମ୍ବର ସିଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ଣରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସୋଫିଆ ଓ ଦାଶରଥି ନୂଆ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଇ ବ୍ଲକର ୯ ନମ୍ବର ଆସନରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବସିବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୦ ନମ୍ବର ସିଟରେ ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ବସିବେ। 

ଏହି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଇ ବଲ୍କର ସିଟ ନମ୍ବର ୫ରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଏଫ ବ୍ଲକର ୭ ନମ୍ବର ସିଟରେ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ବସିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ୧୦ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନମାନି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାରୁ ସୋଫିଆ, ରମେଶ ଓ ଦାଶରଥିଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। 

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ୬ ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆସନ ବଦଳିନି। ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ କେହି ଆସୁନିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଆସି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆସନରେ ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ସାରିଛି। 

Prabhudatta Moharana

Odisha news
Odisha News: ବଦଳିଲା ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
sonia gandhi
Sonia Gandhi: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ
Odisha news
Odisha News: ଆଜିଠୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି, ୧୦ଟା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଟିମ
No Power Tariff Hike
No Power Tariff Hike: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବ