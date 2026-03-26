Ashokastami: ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ: ରୁକୁଣା ରଥରେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ

Zee OdishaOdisha StateAshokastami: ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ: ରୁକୁଣା ରଥରେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମି। ଗୁରୁବାର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ଅଣଲେଉଟା ରୁକୁଣା ରଥ। ରଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ। ତାଙ୍କ ସହ ରଥରେ ବିରାଜିବେ ଶକ୍ତିସ୍ବରୂପିଣୀ ମା’ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ ରଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:48 AM IST

Ashokastami: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମି। ଗୁରୁବାର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ଅଣଲେଉଟା ରୁକୁଣା ରଥ। ରଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ। ତାଙ୍କ ସହ ରଥରେ ବିରାଜିବେ ଶକ୍ତିସ୍ବରୂପିଣୀ ମା’ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ ରଥଦାଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ରଥ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ଭକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ଅଧୂପତି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ । ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।

ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୧୮ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀର ସୁଧାଶୁ ଶେଖର ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁକୁଣା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରଥର ଫିଟ୍‌ନେଶ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି। ରଥରେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ସାରଥ ହେବେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା’ଦୁର୍ଗା ବିରାଜମାନ କରି ରାମେଶ୍ବରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ବର୍ଷ ସଅଳ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି।

ପହିଲି ନୀତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ଅବକାଶ ଭୋର ୪ଟାରୁ ସାଢେ ୪ଟାରେ ସାରି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବହୁଭ, ମା’ଭୁବନେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ବହୁଭ ଏବଂ ସକାଳଧୂପ ୮ଟା ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ବଢି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସକାଳ ୯ଟା ୧୫ରେ ସରିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଠ ଭୋଗରେ ସରୁ ଅନ୍ନ ଆଉ ରଣପୁରର ବାସ ଯୁକ୍ତ ମୁଗ ଡାଲି ଲାଗି ହେବ । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଖାଇ ସକାଳ ୧୦ଟା ୪୫ ସୁଧା ପହଣ୍ଡି ହେବେ ଠାକୁର । ଦେବଦେବୀ ଗଣ ସ୍ପର୍ଭାଦ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଦିନ ୧୧ଟା ୪୫ରେ ରଥକୁ ବିଜେ କରିବେ। ରଥାରୁଢ ଦିଅଁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ଦିନ ୧ଟା ୪୫ ଯାଏ ଦିଆଯିବ। ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୨ଟା ସୁଧା ଘୋଡା ଯୋଚି ଚାରମାଳ ଖୋଲି ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଥ କାଳିସୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ବେତ ହଲାଇ ବିଭିନ୍ନ ଢଗ ଢମାଳି ଗାଇ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେବେ।

ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ବାଟରେ ଶିବତୀର୍ଥ ଓ ଗୋପାଳତୀର୍ଥ ମଠରେ ଭୋଗଲାଗି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ ସାଢେ ୬ଟାରେ ରାମେଶ୍ଵରରେ ଲାଗିବ ରଥ। ସେଠାରେ ଭେଟ ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ନୀତି ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ୨ ଜଣ ଡିସିପି ଓ ୩ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଜଗି ରହିବେ। ୧୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୩୦ ଜଣ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ, ୧୫ ଜଣ ଏସ୍‌ଆଇ ଓ ଏଏସ୍‌ଆଇ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ କରି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ କରା‌ଯିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ ବସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ୱାଟକୋ ଓ ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ ପିଇବା ପାଣି, ବିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରା‌ଯିବ।

Prabhudatta Moharana

LPG connection
LPG Connection: ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଟିଯିବ LPG କନେକ୍ସନ...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଚେକ୍ !
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅ
Odisha news
Odisha News: ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
Rinku Singh
କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୨ଟି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା...
26th Weather Report
26th Weather Report: IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ