Odisha News: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମୃତ; ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବସ୍ ଓ ଅଟୋ ମୁହାମୁହିଁ ଧକ୍କାରୁ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଶିଶୁ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ୧୦ ଜଣ ମିଶି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସିକୁଳା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସିଂହାସନ ଯିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଡକାପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଥିଲା ଘଟଣା ପରେ ଅଟୋଟି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଅଟୋ ଏକ ନିମ ଗଛ ପଛପଟେ ଲାଗି ଯିବାରୁ ଅଟୋ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଡୋଲ ମେଡିକାଲରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହିପରି ମୋଟ ୨ ଶିଶୁ ସମେତ ୬ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଡୋଳ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମୃତ ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଦୋଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରିବା ସହ କୋଦୋଳା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବସ୍ ଓ ଅଟୋ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Also Read: Google Search: ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ବାଧିକ କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ, ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଚକିତ
Also Read: Odisha News: ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତକାଟକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ବନ୍ଦ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର