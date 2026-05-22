Odisha News: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମୃତ; ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 22, 2026, 04:39 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବସ୍ ଓ ଅଟୋ ମୁହାମୁହିଁ ଧକ୍କାରୁ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଶିଶୁ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ୧୦ ଜଣ ମିଶି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସିକୁଳା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସିଂହାସନ ଯିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଡକାପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଥିଲା ଘଟଣା ପରେ ଅଟୋଟି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଅଟୋ ଏକ ନିମ ଗଛ ପଛପଟେ ଲାଗି ଯିବାରୁ ଅଟୋ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଡୋଲ ମେଡିକାଲରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 

ଏହିପରି ମୋଟ ୨ ଶିଶୁ ସମେତ ୬ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଡୋଳ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମୃତ ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଦୋଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରିବା ସହ କୋଦୋଳା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବସ୍ ଓ ଅଟୋ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

Mamata Yojna: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ 'ମମତା ଯୋଜନା', ମାଆ ଓ ଶିଶୁ...
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ! ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Odisha Vigilance: ୭୫ ଲକ୍ଷର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ଏମ୍‌ଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲ