Bhubaneswar: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିବ ଟେକ୍-ମେଳା: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ’

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫିନଟେକ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ନଜରକୁ ଆସିଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫିନଟେକ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ଆଗାମୀ ‘ବିଶ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର’ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ’ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ସହଭାଗିତା ଓ ‘ଭାରତ ନେତ୍ର’ ଅଭିଯାନ
ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱର୍କ’ (GFTN) ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ‘ଭାରତ ନେତ୍ର’ ଉପକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ, ଯାହା ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ।
ହେଭିୱେଟ୍ ଅତିଥି ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି
ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ:
କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନଜର
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ AI ଓ ଫିନଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ‘ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର’ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।