Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3122569
Zee OdishaOdisha Stateଜୀବନ ଆଗ, ପଇସା ପଛ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହଟିବ ସବୁ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ

ଜୀବନ ଆଗ, ପଇସା ପଛ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହଟିବ ସବୁ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ

Bhubaneswar Municipal Corporation: ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଚଳିବନି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ। ପାର୍ବତୀପୁର-ଆଇଗିଣିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:34 PM IST

Trending Photos

Bhubaneswar Municipal Corporation
Bhubaneswar Municipal Corporation

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଚଳିବନି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ। ପାର୍ବତୀପୁର-ଆଇଗିଣିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗ, ରାଜସ୍ୱ ପରେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରୁ ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ଅନଧିକୃତ ହୋର୍ଡିଂକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍‌ ଆସିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀର ଜୋରଦାର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ବିରୋଧରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଏଜେନ୍ସି ହେବେ ବ୍ଲାକ୍‌ଲିଷ୍ଟ
ମେୟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନିୟମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source
  •  ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ: ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂର ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ଗଠନମୂଳକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ନଥିବ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯିବ।
  •  କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
  •  ବ୍ଲାକ୍‌ଲିଷ୍ଟ: ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବା ବ୍ଲାକ୍‌ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ।

 "ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହରରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ହୋର୍ଡିଂକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।" - ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ମେୟର

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଏମସିର ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bhubaneswar Municipal Corporation
ଜୀବନ ଆଗ, ପଇସା ପଛ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହଟିବ ସବୁ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ
Sonepur College
ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ସାଂଘାତିକ ବିଭ୍ରାଟ: ୧୦୦ରୁ ମିଳିଛି ୧୦୫ ମାର୍କ, ସୋନପୁର କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ
Lord Baladevjew
ବଳଦେବଜିଉଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ରଥ: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କଲେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
puri srimandir
ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ
Debabrata Mohanty
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର, ଘରୁ ବାହାରିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା: ଗିରଫ୍ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ