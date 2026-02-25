ଜୀବନ ଆଗ, ପଇସା ପଛ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହଟିବ ସବୁ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ

Bhubaneswar Municipal Corporation: ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଚଳିବନି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ। ପାର୍ବତୀପୁର-ଆଇଗିଣିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଚଳିବନି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ। ପାର୍ବତୀପୁର-ଆଇଗିଣିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗ, ରାଜସ୍ୱ ପରେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରୁ ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ଅନଧିକୃତ ହୋର୍ଡିଂକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀର ଜୋରଦାର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆଇଗିଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ବିରୋଧରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଏଜେନ୍ସି ହେବେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ
ମେୟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନିୟମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।
"ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହରରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ହୋର୍ଡିଂକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।" - ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ମେୟର
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଏମସିର ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।