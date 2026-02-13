Advertisement
ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

Bhubaneswar Traffic Advisory: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:44 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।

ପର୍ବ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି:
ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଡାଇଭର୍ସନ:

  • ରଥ ରୋଡ୍ ଓ ପୁନାମା ଗେଟ୍: ଏହି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼େଇବଙ୍କ ଛକଠାରୁ ବି.ଏମ୍. ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ପଠାଯିବ। ରଥ ରୋଡ୍‌ରେ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
  • ଶିଶୁ ଭବନ - ମାଉସୀ ମା’ ଓଭରବ୍ରିଜ୍: ପର୍ବ ସମୟରେ ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ କେବଳ 'ୱାନ-ୱେ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶିଶୁ ଭବନ ପଟୁ ମାଉସୀ ମା’ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ।
  • କେଦାର ଗୌରୀ ଓ ସାନିଟାରିୟମ ଛକ: ଏହି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ କୋଳିତୀର୍ଥ ଲେନ୍ ଓ କାଚେରାପିଣ୍ଡି ଛକ ଦେଇ ଯାଇ ତରଙ୍ଗ କ୍ଲବ ପଛପଟେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ।
  • ସାମନ୍ତରାପୁର ପଟୁ: ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମ ନଗର ଦେଇ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ କ୍ଲବ ପଛପଟେ ପାର୍କିଂ କରିବେ।
  • ମାଉସୀ ମା’/କଳ୍ପନା ପଟୁ: ବସ୍ ଏବଂ କାର୍‌ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାନିଟାରିୟମ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ।

ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ:

  • ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି:
  • କେଉଟ ସାହି ପଟୁ: ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଏମସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବ।
  • ତାରା ସୁନ୍ଦରୀ ରୋଡ୍: ଏହି ପଟୁ ବଢ଼େଇବଙ୍କ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ମନା। ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି.ଏମ୍. ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ ହେବ।
  • ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର ଛକ: ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହି ଛକରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଯାଇ ନୂଆ ବିଏମସି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବ।

ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼େଇବଙ୍କ ଛକଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

