ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

Bhubaneswar Traffic Advisory: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ପର୍ବ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି:
ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଡାଇଭର୍ସନ:
ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ:
ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼େଇବଙ୍କ ଛକଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।