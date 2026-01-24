Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3084484
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ...

Odisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ...

Odisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା।ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଂକର ନାମ ଟୁକୁ, ସେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:39 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ...

Odisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା।ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଂକର ନାମ ଟୁକୁ, ସେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସପି ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ରେ ଆଘାତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଶିଛି।  ତେବେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କଲା ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଝାରଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍, ୧୫ ନକ୍ସଲ୍ ନିପାତ୍, ଆସନ୍ତାକ
weather report
Weather Report: କମୁଛି ଶୀତ, ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ.
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜ
Ind vs NZ
IND-NZ: ରାୟପୁରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
top 10 news today
Top 10 News: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ, ଭାରତ ଆଗରେ ୨୦୯ ରନ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର