Jajpur News: ଯାଜପୁରରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ

Zee OdishaOdisha StateJajpur News: ଯାଜପୁରରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ

ଝାଡ଼ା ଏବଂ ପେଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 05, 2026, 03:05 PM IST

Jajpur News: ଯାଜପୁର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦହିବରା ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତଜନିତ ଘଟଣା ପରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୂଷିତ ଦହିବରା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇ ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ କୁସୁମା, ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଯୋଡିକୁଆ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣର ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ,ଯେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପରେ ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ପେଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

