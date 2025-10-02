Advertisement
Train Cancel: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ବାତିଲ୍‌ ହେଲା ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍‌

ବିଶାଖାପାଟଣା-କିରଣ୍ଡୁଲ ନାଇଟ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଜି ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ନାଇଟ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାଲ୍‌ଟିୟର ରେଲ୍‌ ଡିଭିଜନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Oct 02, 2025, 07:19 PM IST

Train Cancel News: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ ବାତିଲ୍‌ ହୋଇଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା-କିରଣ୍ଡୁଲ ନାଇଟ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଜି ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ନାଇଟ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାଲ୍‌ଟିୟର ରେଲ୍‌ ଡିଭିଜନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗଜପତି ଆର.ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପଶିଛି ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ପାଣି। ପାଣିରେ କାର୍‌ ଭାସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲ ଉପରେ ଫୁଟେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ଭୁସ୍କଳନ ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ୨ ଫୁଟ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବଙ୍ଗଳାଗୁଡା ନିକଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୨୬ରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିପାରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଜଳସ୍ତର ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ କରିଛି ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗ । ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବଜାରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର-ମାଛଗାଁ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରୀ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ । ସେହିପରି ୧୬ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଗଭୀର ଅବପାତଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ୩ ନଂ ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି ।

