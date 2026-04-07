Odisha News: ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଚଢାଉ, ମିଳିଲାଣି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:33 PM IST

Odisha News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରାକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣ ଚଢାଉ କରିଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ। ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋରୁ ଚୋରି ତଥା ଅବୈଧ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏହି ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧିନରେ ୭ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଟାଉନ, ଭଞ୍ଜପୁର, ଝାରପୋଖରିଆ, ଶୁଳିଆପଦା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ, ବୈଶିଙ୍ଗା ଏବଂ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଚଢାଉ ସମୟରେ ସୁନା, ରୁପା ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦସ୍ତାବିଜ, ଏବଂ ଅବୈଧ ଗୋରୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ ଜବତ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଦାମପାହାଡ଼ସ୍ଥିତ ସାତପଉଟିଆ ଓ ଦେଓଗାଁରେ ଚଢାଉ କରି ସ୍କର୍ପିଓ, ଏର୍ଟିଗା କାର, ବୋଲେରୋ, ନଗଦ 10,50,300 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 

ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢାଉ କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଚଢାଉ ବେଳେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରଡାଙ୍ଗ ପଂଚାୟତ ସାଆଁଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଇରା ଆଇଆଇସି ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିମୁଳିଆ ଆଇଆଇସି ଦେବରାଜ ଜେନା, ଖଇରା ତହସିଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l

Prabhudatta Moharana

