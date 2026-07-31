Anganwadi Worker Salary: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ...

Anganwadi Worker Salary: ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ' ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ମାସିକ ଦରମାକୁ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଥିବା କହିବା ସହ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ନିଜ ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି।
ତେବେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଆସୁଥିବା ଘୋଷଣା ଉପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯଦି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ।