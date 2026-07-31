Add Zee Business As A Preferred Source
App

Anganwadi Worker Salary: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ...

ଦୁଇ ଦିନିଆ 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ' ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ମାସିକ ଦରମାକୁ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଥିବା କହିବା ସହ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 31, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:01 PM IST
Anganwadi Worker Salary: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
August 1 New Rules: ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୫ ବଡ଼ ନିୟମ! ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିବ...
August 1 New Rules1 hr ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Abhijeet Dipke CJP3 hrs ago
4
Odisha School Holiday3 hrs ago
5
Odisha Flood News3 hrs ago