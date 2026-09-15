Add Zee Business As A Preferred Source
App

Dara Singh: ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌, SSRB ନେଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦାରା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଦାରା ସେନା କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ SSRB ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:41 PM IST
Dara Singh: ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌, SSRB ନେଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଖେଳୁନି’—ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
2
3
4
5