Dara Singh: ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌, SSRB ନେଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

Dara Singh: ଜେଲ୍ରୁ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଆଶା ଏବେ ମଉଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ (SSRB) ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ SSRBର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ SSRB ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନକୁ ୫ ଥର ଖାରଜ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ କାହିଁକି ଖାରଜ ହେଲା?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦାରା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଦାରା ସେନା କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ SSRB ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
SSRB ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୬, ୨୦୧୯, ୨୦୨୦, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି।
ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ
୧୯୯୯ ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଜିପ୍ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୦୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ କମାଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
୨୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ
ଦାରା ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୬ ବର୍ଷ ୬ ମାସ ଧରି କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ପୁଣି ଖାରଜ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ରହିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।