ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୪ ଲୁଟେରା ଗିରଫ, ୩୪୨ ମୋବାଇଲ ଜବତ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୁ ୩୪୨ ଚୋରା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିବା ସହ ୪ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗିରଫ ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ଧରାକୋଟ ଓ ୨ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଘର ଭିତରେ ଏକ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରେ ୩୪୨ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଲୁଟେରା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଲୁଟେରା ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି । ଅଟକ ଥିବା ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚୋରା ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
