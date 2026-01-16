ବିଂଝାରପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ମଇନ୍ଦା ଛକ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ଟଙ୍କା ସମେତ ୨ ଟି ବାଇକ ଓ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କରାଯାଇଛି ।
ଯାଜପୁର: ବିଂଝାରପୁର ଥାନା ମଇନ୍ଦା ଛକ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଂଝାରପୁର ପୋଲିସ୍। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ଟଙ୍କା ସମେତ ୨ ଟି ବାଇକ ଓ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀ।
ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଚଳାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କରାଜ । ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଇଁନ୍ଦା ଛକରେ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ ମେସିନକୁ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ତାଡି ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହିଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ତନଘନା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଲରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏଟିଏମ ମେସିନ୍ ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲୁଟେରା । ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ବିଲରୁ ଖାଲି ଏଟିଏମ୍ ମେସିନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଏଟିଏମ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ଡାଲା ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଏଟିଏମ ମେସିନ ତାଡି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ସହ ମେସିନ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
