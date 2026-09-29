କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଖୁଦପୁଟୁଳି ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ୪ ଗିରଫ

କେନ୍ଦୁଝର: ଖୁଦପୁଟୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଘଟଗାଁ ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୪୦୮/୨୦୨୬ ର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି।
ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖ ରାତିରେ ଖୁଦପୁଟୁଳି ଗ୍ରାମର ଜତୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ଓ ଡକାୟତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିଥିଲେ। ଘର ମାଲିକ ଜତୀନ୍ଦ୍ର ଏହା ଦେଖି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।