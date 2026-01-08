Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3067836
Zee OdishaOdisha Stateପୋଲିସ୍ କୁ ବଡ ସଫଳତା, ଲୁଟ୍ କରିବାର ୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ପୋଲିସ୍ କୁ ବଡ ସଫଳତା, ଲୁଟ୍ କରିବାର ୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଧରା ପଡିଛି ଲୁଟେରା । ତା ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା, ସୁନା ଓ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତା ଜଣକ କ୍ୟାବ୍‌ ବୁକ୍‌ କରି କଟକ ସିଡିଏକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୁଟ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:43 PM IST

Trending Photos

ପୋଲିସ୍ କୁ ବଡ ସଫଳତା, ଲୁଟ୍ କରିବାର ୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାଲିଛି ଚୋର ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଦୃଭାବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ର ଖବର ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରି ଧରା ପଡିଛି । ଜଣେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାବ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଧରା ପଡିଛି ଲୁଟେରା । ତା ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା, ସୁନା ଓ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତା ଜଣକ କ୍ୟାବ୍‌ ବୁକ୍‌ କରି କଟକ ସିଡିଏକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୁଟ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । କିଛି୍ ଦୂର ଯିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍‌ ନିକଟରେ ଗାଡିରେ ସିଏନ୍‌ଜି ପକାଇବାକୁ କହି କ୍ୟାବ୍‌ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚାଳକ । ଏହି ସୁଯୋଗରେ କ୍ୟାବ୍‌ ସହ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା  ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୪ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read- ED ଚଢାଉ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା, ବିଜେପିକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jollywood News: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OMSA
OMSA: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ED
ED ଚଢାଉ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା, ବିଜେପିକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍
jatra actor piyush tripathy
Jatra Actor Piyush Tripathy: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା,ଅଭିନୟ ଉପରେ ର
Subhadra Yojana
Subhadra Yojana: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର!ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି;ଏ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ,ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହ