ପୋଲିସ୍ କୁ ବଡ ସଫଳତା, ଲୁଟ୍ କରିବାର ୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାଲିଛି ଚୋର ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଦୃଭାବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ର ଖବର ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରି ଧରା ପଡିଛି । ଜଣେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଧରା ପଡିଛି ଲୁଟେରା । ତା ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା, ସୁନା ଓ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତା ଜଣକ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରି କଟକ ସିଡିଏକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । କିଛି୍ ଦୂର ଯିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଗାଡିରେ ସିଏନ୍ଜି ପକାଇବାକୁ କହି କ୍ୟାବ୍ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚାଳକ । ଏହି ସୁଯୋଗରେ କ୍ୟାବ୍ ସହ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୪ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
