ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୧ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

ପୁରୀ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ରେଡ୍ ବେଳେ ୭ଟି ବୋରିରେ ୧୭୬ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ରାୟ ୧ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଟିକରପଡାର ୫୬ ବର୍ଷୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧାମହାବୀରର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ୍ ।
ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟର ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ମେରାଇନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଡ଼ା ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ପରେ ତାର ଟିକରପଡା ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଟଙ୍କା ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ସୁନା ଗହଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିର ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଚଢାଉ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ସହ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି । ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଘଟଣାରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁର ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ବେପାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।