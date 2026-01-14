ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ୨୦୨୫ରେ ୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ

Biju Patnaik International Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୫.୧୫ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରଠାରୁ କୌଣସି ବର୍ଷ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରି ନଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଦେଶରେ ୧୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀ କେବେବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତାୟତ କରିନଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୩ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି:
ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ମୋଟ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଶରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି:ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ,ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।
୨୮ ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ମୋଟ ୨୮ ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ବିସ୍ତାରିତ ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।