Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3074160
Zee OdishaOdisha Stateନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ୨୦୨୫ରେ ୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ

ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ୨୦୨୫ରେ ୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ

Biju Patnaik International Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:39 PM IST

Trending Photos

ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ୨୦୨୫ରେ ୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ

Biju Patnaik International Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ,୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ  ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 

ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୫.୧୫ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରଠାରୁ କୌଣସି ବର୍ଷ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରି ନଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଦେଶରେ ୧୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀ କେବେବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତାୟତ କରିନଥିଲେ।

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୩ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି:
ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ମୋଟ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଶରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଛି।  ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି:ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ,ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।

୨୮ ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ମୋଟ ୨୮ ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ବିସ୍ତାରିତ ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

World Strongest Passports In 2026
World Strongest Passports In 2026: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ନମ୍ବ
Odisha news
Odisha News: ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
train accident news
Train Accident News: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍,ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୨ ମୃତ,ଏକାଧିକ ଆହତ
Gold rate today
Gold Rate Today: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନାରୁପା ରେଟ୍,୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି.