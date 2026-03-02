ଆସନ୍ତା ୫ରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ୧୧୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିବ ବିଜେଡି

ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ନାୟକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୧୧୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ନାୟକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୧୧୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପ-ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
କାହିଁକି ସ୍ମରଣୀୟ ଏହି ଦିବସ?
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାହସିକତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ବି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନାମିତ ବିଜେଡି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଏକ ସେବା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 'ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ସର୍ବଦା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ହୋଇ ରହିଆସିଛି।
ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି, ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସଂଘର୍ଷର କଥା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।