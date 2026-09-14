Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri Crime: ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ମାରପିଟ୍, ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କୁ....

ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ଭୀମସେନ ଓ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 14, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:45 PM IST
Puri Crime: ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ମାରପିଟ୍, ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କୁ....
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଫାଇଲ୍, CBI ରୁଜୁ କଲା FIR
2
3
4
5