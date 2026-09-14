Puri Crime: ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ମାରପିଟ୍, ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କୁ....

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଫାଦର ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛୁରାମାଡରେ ନନ୍ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଭୀମସେନ ବେହେରା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଇକ୍ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ଭୀମସେନ ଓ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବାସେଳୀ ସାହି ଥାନା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଛୁରାମାଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।