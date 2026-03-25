Odisha News: ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ୨ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍, ବନ୍ଧା ହେଲେ କିଣିଥିବା ଗ୍ରାହକ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ବାଇକ୍ ଚୋରଙ୍କ ଦୈରାତ୍ମ୍ୟ। ଦିନ ଦ୍ବି ପହରେ ପୋଲିସ୍ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋର। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:42 PM IST

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ବାଇକ୍ ଚୋରଙ୍କ ଦୈରାତ୍ମ୍ୟ। ଦିନ ଦ୍ବି ପହରେ ପୋଲିସ୍ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋର। ଏ-ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକରେ। ବାଇକ ଚୋରି ପରେ ଦୁଇରୁ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଥିଲେ । ଏ-ମିତି ଦୁଇ ଭାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କୁ ଠାବ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ।

ବାଇକ୍ ଚୋରଙ୍କ ସହ ଚୋରା ବାଇକ୍ କିଣିଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଆପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଧାର ଅଭିନାଶ ବାରିକ ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ଭାଇ ବାଗୁରାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ । ଏ-ହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅଭିନାଶ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୧୫ ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ,ଏ-ହି ଘଟଣାରେ ଚୋରା ବାଇକ୍ କିଣିଥିବା ୩ ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

Narmada Behera

