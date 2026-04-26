Bindha anukula: ରଥ ଖଳାରେ ନିର୍ମାଣର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା

Bindha_anukula: ରଥ ଅନୁକୂଳର ସପ୍ତମ ଦିବସ ତଥା ରଥ ଖଳାରେ ନିର୍ମାଣର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାହାକା ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହୋଇଛି। ତୁମ୍ବରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ସହ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହୋଇଛି। ରଥ ଚକ ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ ଶେଷ ହେବାପରେ ଏବେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବିନ୍ଧରେ ଅର ସଂଯୋଗ ହେବା ସହ ରଥ ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ,ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ଶେଷରେ ଦେବଦଳନ ରଥର ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହୋଇଛି।
ରଥ ନିର୍ମାଣର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ ମାନେ ସକାଳ ଘ.୮.୦୦ ଟିକା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଖଳା ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂର୍ବକ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତିନିରଥର ମୋଟ ୪୨ ଗୋଟି ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାସହ ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ ଗୁଡିକରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ।
ତିନିରଥର ମୋଟ ୪୨ ଗୋଟି ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତିନିରଥର ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ତୁମ୍ବ ଗୁଡିକର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।ଏଥି ପାଇଁ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ବ ର ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପାଇଁ ରଥଖଳା ଚକଚଞ୍ଚଳ। ତିନିରଥ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାଥୀ ମହାରଣା ସେବକ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାପ ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ସୂତା ବଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ।
ଏଥି ସହ କରତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ଘେର କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ଠେକ ତୁଲିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବାବେଳେ ରଥ ଖଳାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓଏସଡି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ତିନିରଥର ସମସ୍ତ ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ତୁମ୍ବ ଗୁଡିକରେ ସୂତାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।ଆଜି ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ କମାର ଶାଳ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦୋଳ ବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳ ରେ ତିନି ରଥର କମାର ସେବକମାନେ ଅର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରୀ ରଖିବା ସହ ତୁମ୍ବ ବଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବଳା ଶାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ କରି କରିଛନ୍ତି।