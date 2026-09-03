Bhitarkanika Bird Census: ଭିତରକନିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୪ ଟିମ୍‌ ନିୟୋଜିତ

Bhitarkanika Bird Census: ଭିତରକନିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଆଜିଠାରୁ ତିନିଦିନ ଧରି ଭିତରକନିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ମଠଆଡ଼ିଆ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯିବ।
ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ଗଣନା ସମୟରେ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ଅଞ୍ଜନା, ଖଇରା, ରାଣିବଗ, କପାରଖାଇ ଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଉଛି।
ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକୁ ସଠିକ୍ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଲିମ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ଭିତରକନିକାର ଜୈବବିବିଧତା ଓ ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।