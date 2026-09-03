Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bhitarkanika Bird Census: ଭିତରକନିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୪ ଟିମ୍‌ ନିୟୋଜିତ

ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ଟିମ୍‌ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍‌ରେ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:21 PM IST
Bhitarkanika Bird Census: ଭିତରକନିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୪ ଟିମ୍‌ ନିୟୋଜିତ
Image Credit: Image Source: Original

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raghav Chadha News: କାହିଁକି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଲା , ଜାଣନ୍ତୁ?
2
3
4
5