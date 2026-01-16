Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076480
Zee OdishaOdisha StateChilika Bird Census: ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୨୦ରୁ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା

Chilika Bird Census: ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୨୦ରୁ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା

Chilika Bird Census: ମୋଟ ୨୨ଟି ଟିମ୍ ୫ଟି ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବାଲୁଗାଁ ସମେତ ରମ୍ଭା, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚିଲିକା ଓ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 02:33 PM IST

Trending Photos

Chilika Bird Census: ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୨୦ରୁ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା

Chilika Bird Census: ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ମୋଟ ୨୨ଟି ଟିମ୍ ୫ଟି ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବାଲୁଗାଁ ସମେତ ରମ୍ଭା, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚିଲିକା ଓ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ । 

ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା କରାଯିବ । ୧୮ଟି ଟିମ୍‌ରେ ମୋଟ ୯୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାଲୁଗାଁ ଓ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Also Read- BSNL Plan: ବିଏସଏନଏଲ ସିମ୍ ଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି !

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- HRA ରୁ TA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ପେ ସ୍ଲିପ୍ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ? ବୁଝନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chilika Bird Census
Chilika Bird Census: ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୨୦ରୁ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା
Odisha news
Odisha News: ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣର ଧନୁ
BJD
Bjd: ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ବର ବରାଳ
BJP president election
୨୦ ଜାନୁଆରୀରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୧୯ ରେ ହେବ ନାମାଙ୍କନ
Odisha news
Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଠପ୍