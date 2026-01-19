Advertisement
କେନ୍ଦୁଝରରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ: ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ!

କେନ୍ଦୁଝରରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ: ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ!

କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ସମେତ ଘଟଗାଁ, ପାଟଣା, ତେଲକୋଇ, ତମ୍ପୁଆ ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ଭଳି ୬ଟି ରେଞ୍ଜର ୨୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:54 PM IST

କେନ୍ଦୁଝରରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ: ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ!

କେନ୍ଦୁଝର: ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ସମେତ ଘଟଗାଁ, ପାଟଣା, ତେଲକୋଇ, ତମ୍ପୁଆ ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ଭଳି ୬ଟି ରେଞ୍ଜର ୨୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ​ମୋଟ ୧୧ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ​କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୮୮୪ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।

​ତେଲକୋଇରେ ୩୫୦୭, ପାଟଣାରେ ୨୭୧୬ ଏବଂ ଘଟଗାଁରେ ୪୨୮ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ​କୋଡିପଶା ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୮୮ ପକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।​

ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପଠା ଓ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଚାପୁଆ, କାଲିମାଟି, ଲିଟିଲ୍ କୋରମୋରାଣ୍ଟ, ଗଡୱାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଣ୍ଡ ହେରୋନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

