George Tirkey : ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ପରଲୋକ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2929510
Zee OdishaOdisha State

George Tirkey : ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ପରଲୋକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ତଥା ୪ଥରର ବିଧାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍‌ଣରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ୍ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌କୁ ନି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:34 AM IST

Trending Photos

George Tirkey : ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ପରଲୋକ

George Tirkey : ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ତଥା ୪ଥରର ବିଧାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍‌ଣରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ୍ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆପୋଲୋ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପୋଲୋ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଝୁନମୁରରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ପ୍ରାୟ ୩ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଶ୍ରୀ ତିର୍କୀ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରୁ ସେ ୪ ଥର ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ। ୧୯୯୫, ୨୦୦୦, ୨୦୦୯ ଓ ୨୦୧୪ରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଜେଏମ୍‌ଏମ୍‌ରୁ ୨ ଥର, ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଥରେ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳରୁ ଜିତି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଜର୍ଜ ତୀର୍କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।

ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଓ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ରେ ସେ ପୁଅ ରୋହିତ ଯୋସେଫ ତିର୍କିଙ୍କୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଏକପ୍ରକାର ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ l

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Pitar Pakshya
Pitar Pakshya: ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, କିଭଳି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ
Odisha news
ଝାରସୁଗୁଡାର ୧୦ଟି ସ୍କୁଲରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ
H1b Visa Price Hike
ପୁଣି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବଢାଇଲେ ଏଚଆଇବି ଭିସାର ଫିସ; ଭାରତ ଉପରେ କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ
Odia News
ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଶମ'
;