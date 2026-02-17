Odisha Assembly: ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ 'ୱାକଆଉଟ୍'

Odisha Assembly: ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
"କଥା ବେଶୀ, କାମ ଶୂନ": ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ "ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ"। ସରକାରୀ ଶାସନରେ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଲଗା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନବୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ (ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ) ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କେତ।"
କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଦମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ବିକାଶ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଶାସକ ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ 'ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ'ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖ ଉପରେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ) ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୭ଶ ବିଧାନସଭାର ଏହି ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୨୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି।