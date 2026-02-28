ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ: ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ

Pravat Biswal Expelled: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଶେଷରେ ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଶେଷରେ ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି (୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬) ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଳର ଉପ-ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଅସନ୍ତୋଷର ମୂଳ କାରଣ: ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତ ବେଶ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ, ପୂର୍ବତନ ୫-ଟି ସଚିବ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଉ। ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ନବୀନ ନିବାସରେ ହଙ୍ଗାମା ଓ ଟଙ୍କା କାରବାର ଅଭିଯୋଗ
କେବଳ ଦାବି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ପୁଅ ତଥା ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ହରିଲୁଟ୍ କଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର କରିଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଭିତରେ କନ୍ଦଳ, ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ଅଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା:
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦଳ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ, ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ।